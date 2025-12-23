La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a explicar partidas contables millonarias incluidas en sus balances y le otorgó plazo hasta el 20 de enero de 2026 para presentar la documentación requerida. La medida alcanza también a la Superliga del Fútbol Profesional, entidad vinculada al manejo de los derechos de transmisión.

Según detalló el titular del organismo de control, Daniel Roque Vítolo, los balances presentados por la AFA contienen rubros genéricos sin el correspondiente desglose, como “otros”, “varios” o “selecciones nacionales”, lo que impide conocer el destino real de los fondos y aprobar los estados contables. Las cifras a justificar rondan los 111 millones de dólares en el caso de la AFA y cerca de 348 millones en la Superliga.

Desde la IGJ advirtieron que, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dentro del plazo establecido, se avanzará con sanciones administrativas, entre ellas la posibilidad de imponer multas y solicitar la designación de un veedor para auditar las cuentas y supervisar el uso de los recursos.

El organismo aclaró que la medida no implica una intervención de la AFA ni afectará el funcionamiento del fútbol argentino ni la participación de la Selección nacional en competencias internacionales. La intimación se limita al cumplimiento de las normas legales que rigen a las asociaciones civiles.

La decisión reavivó el debate sobre la transparencia en la gestión económica del fútbol argentino, en un contexto de creciente atención pública sobre el manejo de los recursos y el control institucional de la entidad que rige la actividad en el país.