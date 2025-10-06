La Joaqui expresó públicamente su orgullo y amor hacia Luck Ra luego del multitudinario concierto que el cantante cordobés ofreció en el estadio de Vélez Sarsfield, donde reunió a 50 mil personas. El evento marcó un punto clave en la carrera del cuartetero y coach de La Voz Argentina.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, La Joaqui compartió una imagen abrazada a Luck Ra sobre el escenario, acompañada de un mensaje que rápidamente se viralizó: “Mi novio cuartetero. Te amo tan profundamente y te merecés tanto cada cosa que te sucede. Cada vez que pasa algo bueno en tu vida siento que me estuviera pasando a mí. Sos mucho más de lo que siempre soñé, estoy muy orgullosa de vos”.

Luck Ra respondió con la misma ternura: “Vos también sos parte de todo esto. Gracias por ser la mejor novia siempre”, dejando en claro la fortaleza de su relación tanto en lo personal como en lo artístico.

Las imágenes que acompañaron la publicación mostraron a la pareja en un abrazo íntimo y espontáneo, reflejando la conexión que los une. Además, La Joaqui compartió en sus historias la energía del público y la magnitud del estadio colmado, junto a su amiga y colega Cazzu, disfrutando del recital.

El pasado sábado 4 de octubre, Luck Ra, con tan solo 26 años, ofreció el show más grande de su carrera en Vélez. Visiblemente emocionado, confesó: “Esperaba tan solo llenar el patio de mi casa”. La emoción lo llevó a las lágrimas antes de continuar con el espectáculo que duró más de dos horas y media.

Durante el recital, el artista repasó sus éxitos y contó con la participación de múltiples invitados especiales, entre ellos Nicki Nicole, Soledad Pastorutti, Eugenia Quevedo, Rusherking, Khea y los integrantes de Miranda!, con quienes interpretó una versión cuartetera de “Tu misterioso alguien”. También subieron al escenario Lola Índigo, Mafalda Cardenal, Yami Safdie, Dani Suárez y Germán “Cóndor” Sbarbati de Bersuit, además de los finalistas de su equipo en el reality musical de Telefe.

El posteo de La Joaqui generó gran repercusión en redes sociales. Entre los mensajes destacados, su compañero en MasterChef Celebrity, Ian Lucas, comentó: “Se merecen todo lo bueno. Grandes personas y grandes amigos. Los amoooo”. Leandro “El Chino” Leunis también expresó su afecto: “Qué lindo cuando a la gente buena le va espectacular. Enorme show. Noche inolvidable”.

Antes del concierto, La Joaqui mostró su apoyo con un outfit especial: una remera oversize negra con el apodo “Primo” y varias imágenes de Luck Ra estampadas, acompañada de medias de red, shorts oscuros y maquillaje impactante, destacando su compromiso y cariño hacia su pareja.