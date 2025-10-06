En la jornada de este sábado a las 14.50 horas, el operativo de seguridad del Programa Tribuna Segura desplegó sus recursos en las inmediaciones del estadio del Club Atlético San Martín de San Juan. La puesta en marcha de esta estrategia de seguridad coincidió con el estreno del uso de la nueva aparatología que la provincia incorporó para fortalecer los controles y motivó la primera detención al detectar a un sujeto que estaba prófugo y tenía un pedido de captura por una causa penal.

Este equipamiento, basado en el uso de teléfonos inteligentes, permitió verificar en tiempo real la identidad de los asistentes y cotejarla con la base de datos del programa "Tribuna Segura", una herramienta que regula la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de la Secretaría de Seguridad de la Nación.

Fue en este marco de control riguroso que los agentes identificaron a una persona con impedimentos judiciales. El hombre trató de ingresar al predio deportivo cuando los dispositivos de control arrojaron una alerta sobre su situación legal. Al pasar por el lector de la aplicación, el sistema registró que Maximiliano Andrés Saavedra de 36 años, registró un vigente pedido de captura bajo la modalidad de "Detención".

Maximiliano Andrés Saavedra de 36 años registraba un pedido de captura desde el pasado 13 de noviembre de 2024.

Saavedra, de nacionalidad argentina y estado civil soltero, con domicilio registrado en calle Quiroga al 1300 del barrio Buenaventura Luna, del departamento Rawson, quiso eludir el control, pero la efectividad del sistema impidió su paso. Los datos que surgieron de la terminal indicaron que el pedido de detención estaba vigente desde el pasado 13 de noviembre de 2024.

Los dispositivos implementados registran imágenes como estas que luego servirán para identificar a los infractores y aplicar el derecho de admisión.

La carátula judicial que motivó su captura figuraba como "Incidente de régimen preparatorio para liberación", una figura legal que derivó en la orden de detención que pesaba sobre su persona. Al confirmarse el pedido de la Justicia, los efectivos a cargo del operativo procedieron a la inmediata aprehensión del ciudadano Saavedra, cumpliendo con las directivas del sistema de seguridad deportiva y las órdenes judiciales.

La detención se concretó sin mayores incidentes gracias a la implementación de la nueva tecnología. Los agentes trasladaron al aprehendido a la Comisaría 2° de Concepción, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes que solicitaron su captura. Este suceso demostró la efectividad del control biométrico y la tecnología móvil en la detección de personas que poseen cuentas pendientes con la Justicia, evitando que individuos que son buscados circulen o participen de eventos masivos como los partidos de fútbol.

SE se logra la identificación de estos violadores de la seguridad del estadio, se les aplicará el derecho de admisión en todo el país.

También las imágenes registradas de los hinchas subidos a los alambrados de contención del estadio, servirán para identificarlos y colocarlos en una situación de incompatibilidad para acceder a los estadios, aplicando el derecho de admisión.