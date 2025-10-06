Octubre es el mes ideal para sumergirse en el género de terror y anticipar la atmósfera de Halloween, que se celebra el próximo 31. En esta ocasión, te acercamos cuatro series de terror disponibles en streaming que, aunque no siempre reciben tanta atención, son perfectas para ver durante las semanas previas a esta fecha emblemática.

Una de las propuestas destacadas es una miniserie surcoreana ambientada en la primavera de 1945, en Gyeongseong —el antiguo nombre de Seúl durante la ocupación japonesa en Corea—. La trama sigue a un empresario y una investigadora que luchan por sobrevivir a un monstruo nacido de la codicia humana. Esta producción cuenta con dos temporadas: la primera con 10 episodios y la segunda con 7.

Por otro lado, Lovecraft Country, una serie original de HBO Max, combina terror con drama social. Ambientada en los años 50, en plena segregación racial, el protagonista Atticus Freeman, junto a su amiga Letitia y su tío George, emprenden un viaje en busca de su padre desaparecido. A pesar de la buena recepción crítica, la serie fue cancelada después de una única temporada de 10 capítulos.

También destaca una serie creada por Ryan Murphy, que fusiona terror, drama y suspenso. La historia transcurre en una pequeña comunidad donde la detective Lois Tryon y la monja y periodista Megan investigan una serie de crímenes que impactan tanto a la localidad como a sus vidas personales. El elenco incluye a Niecy Nash, Micaela Diamond, Nicholas Alexander Chavez, Lesley Manville y Courtney B. Vance, con 10 episodios de entre 45 y 50 minutos cada uno. Esta producción ha sido muy valorada tanto por la crítica como por el público.

Finalmente, en Netflix, se puede encontrar una serie francesa que sigue a una reconocida escritora de novelas de terror. Tras regresar a su ciudad natal, descubre que una hechicera demoníaca que la atormenta en sus sueños desde hace años está provocando estragos en la realidad. Esta serie consta de ocho episodios que mantienen la tensión y el misterio hasta el final.

Estas cuatro series ofrecen diferentes perspectivas del terror, desde relatos históricos y sociales hasta investigaciones policiales y fenómenos sobrenaturales, ideales para quienes buscan contenido escalofriante y atrapante durante este mes de octubre.