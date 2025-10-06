Publicidad
Tiempo en San Juan para el lunes 6 de octubre

El inicio de semana en San Juan promete una jornada agradable y de transición, con un importante descenso en la temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mínima de 4°C.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El cielo estará parcialmente nublado. Foto: archivo.

Los sanjuaninos recibirán el lunes 6 de octubre de 2025 con un clima fresco después de unos días de calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 20°C, un valor significativamente más alto que en días anteriores, marcando el inicio de una semana con tendencia al calor.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 4°C, por lo que se recomienda abrigarse a primera hora. Sin embargo, el sol se impondrá rápidamente. 

Durante toda la jornada habrá presencia de viento del sector sur a razón de 22 km/h. 

