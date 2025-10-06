Los sanjuaninos recibirán el lunes 6 de octubre de 2025 con un clima fresco después de unos días de calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima alcanzará los 20°C, un valor significativamente más alto que en días anteriores, marcando el inicio de una semana con tendencia al calor.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 4°C, por lo que se recomienda abrigarse a primera hora. Sin embargo, el sol se impondrá rápidamente.

Durante toda la jornada habrá presencia de viento del sector sur a razón de 22 km/h.