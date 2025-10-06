Las fotografías antiguas tienen la capacidad única de transportarnos a momentos especiales, como cumpleaños de la infancia, viajes memorables o la sonrisa de un ser querido que ya no está. Sin embargo, el paso del tiempo suele dejar marcas inevitables: manchas, rasgaduras y colores desvaídos que amenazan con borrar esos recuerdos.

Hasta hace poco, corregir estos daños requería de habilidades avanzadas en edición digital, pero ahora Google presenta una solución accesible para todos. La inteligencia artificial integrada en Nano Banana, una función dentro de Gemini, permite restaurar fotos antiguas dañadas de forma gratuita y rápida, usando únicamente un celular con conexión a internet.

El proceso es sencillo: primero, se necesita una versión digital de la foto. En caso de no contar con un escaneo, basta con fotografiar la imagen con el celular, asegurándose de que la iluminación sea buena y el fondo blanco para obtener la mayor nitidez posible. Luego, hay que ingresar a gemini.google.com, seleccionar la opción de Imagen (Nano Banana) y subir la foto para iniciar la restauración.

El verdadero secreto está en el prompt que se le envía a la IA para guiar la restauración. Google recomienda copiar y pegar el siguiente texto para obtener resultados profesionales:

“Restaurá esta fotografía antigua que está dañada y desgastada. La imagen presenta varias áreas con rasgaduras, manchas, colores desvanecidos y partes borrosas. A continuación, te doy algunos detalles para guiar la restauración.

Rasgaduras y grietas: las grietas en la foto deben ser suavizadas y eliminadas, asegurándote de mantener la textura original del papel en las áreas restauradas.

Manchas o marcas: eliminá las manchas de humedad y cualquier marca visible, especialmente en las zonas de mayor detalle. Asegurate de restaurar la uniformidad de los colores y las sombras.

Desvanecimiento de color: los colores deben ser restaurados con precisión. Asegurate de que los tonos se vean naturales y que no se pierda la esencia de la imagen original.

Restauración de detalles borrosos: algunas áreas están desenfocadas debido al paso del tiempo. Restaurá la nitidez, sobre todo en las partes clave de la fotografía, sin perder la suavidad característica de las imágenes antiguas.

Restauración de bordes: los bordes de la foto están desgastados y necesitan ser reconstruidos sin perder la proporción ni la perspectiva original.

Evitar la sobreprocesación: Asegurate de que la imagen restaurada se vea lo más natural posible, como si nunca hubiera estado dañada, sin que se note que fue editada.

En cuanto al estilo y el ambiente, conservá la atmósfera original de la foto, como si fuera de la época a la que pertenece.

Si la imagen es en blanco y negro, asegurate de restaurar los contrastes de manera sutil.

Si es a color, mantene los tonos originales tanto como sea posible.”

Con estas indicaciones, la IA logra reconstruir la fotografía como si fuera recién revelada, preservando su esencia y detalles. Si el resultado inicial no convence, se pueden solicitar retoques específicos para mejorar manchas, colores o detalles puntuales.

Además, la herramienta ofrece opciones creativas para quienes deseen experimentar: situar la escena en décadas pasadas como los años 60 o 80, modificar el fondo o incluso colorear imágenes originalmente en blanco y negro.

Esta innovación gratuita pone al alcance de cualquier usuario la posibilidad de revivir recuerdos familiares y preservar la historia visual sin necesidad de conocimientos técnicos o equipos sofisticados.