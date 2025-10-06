El vínculo entre Zaira Nara y el streamer Bauleti, cuyo nombre real es Santiago Baietti, volvió a tomar protagonismo luego de una salida grupal al recital de Luck Ra, que reavivó las especulaciones en torno a una posible relación sentimental.

Aunque ambos sostienen que su relación es una amistad, las apariciones públicas, los intercambios en redes sociales y las frases recurrentes durante sus transmisiones en vivo alimentan la intriga de sus seguidores, quienes se preguntan si se trata de un coqueteo, un juego con la comunidad o un vínculo que avanza a su propio ritmo.

Publicidad

La conexión entre ellos comenzó a principios de agosto, cuando Bauleti reaccionó con humor a rumores sobre un acercamiento de Zaira con otro famoso, comentando con picardía “Me cagan la vida”. Entre bromas con su comunidad, el streamer llegó a decir: “Yo este año lo termino de novio con Zaira Nara”, frase que generó gran repercusión.

En Instagram, las interacciones entre ambos continuaron: Bauleti felicitó a la conductora en una publicación, a lo que ella respondió con un emoji cariñoso. Además, compartieron historias donde Zaira valoró “actitudes que valoro mucho” al mostrar una imagen en la que él le acercaba su propia marca de yerba mate, etiquetándolo.

Publicidad

El vínculo se trasladó también al terreno presencial. Durante una transmisión en el canal de streaming Olga, Zaira fue invitada al proyecto Mernosketti, que Bauleti comparte con Mernuel. En esa oportunidad, el streamer sorprendió con gestos llamativos y descontracturados, como usar una camiseta con la imagen y el nombre de la conductora y hasta contar con mariachis para animar el encuentro, mostrando una química visible entre ambos.

La salida en el recital de Luck Ra, donde estuvieron acompañados por Mernuel y un amigo cercano a Zaira, fue otro indicio que avivó los rumores. La selfie que se tomaron y compartieron en redes sociales, con sonrisas y buena onda, se viralizó rápidamente. Aunque no hubo gestos de coqueteo evidentes, el hecho de que Bauleti la haya invitado y se haya concretado una segunda cita representa un avance en su relación.

Publicidad

Consultada en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025, Zaira evitó encasillar su vínculo, diciendo: “Nos conocimos el otro día, me divertí mucho” y reconoció que “hay una comunidad atrás que está esperando más cosas”, lo que refleja la afinidad y el código compartido entre ambos, junto a la conciencia del público que sigue su interacción, aunque sin definir etiquetas.

Para quienes desconocen al streamer, Bauleti tiene 23 años, es porteño, hincha de River y comenzó su carrera en el streaming en marzo de 2024. Inicialmente opinaba sobre fútbol en X, luego fue invitado a canales populares y se consolidó con Mernosketti. Actualmente transmite casi a diario por Kick y participa en “Cinco Minutos Más” en Vorterix, el canal de Mario Pergolini.

Por su parte, Zaira Nara es una conductora con amplia experiencia en medios y eventos, acostumbrada a la exposición pública. La combinación entre la figura consolidada de Zaira y la frescura del streamer en ascenso ha generado un fenómeno que trasciende sus mundos, con un detalle que no pasa desapercibido: la diferencia de edad de 14 años entre ellos, que lejos de ser un impedimento, se suma a la narrativa que sigue la comunidad en redes sociales.