La causa judicial que investiga a la abogada e influencer argentina Agostina Páez, detenida en Brasil por gestos racistas dirigidos a empleados de un bar en Ipanema, Río de Janeiro, dio un nuevo paso: la Justicia brasileña dispuso la colocación de una tobillera electrónica para el monitoreo de sus movimientos mientras continúa la investigación. La medida fue implementada en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro, donde la joven se presentó para recibir el dispositivo. ([turn0search9]

La colocación del aparato es parte de las medidas cautelares dictadas por el proceso judicial, que también incluyó la retención de su pasaporte, lo que impide a Páez abandonar Brasil mientras sigue el trámite por el presunto delito de injuria racial. Su defensa calificó la decisión como “muy severa y excesiva” y adelantó la presentación de un habeas corpus buscando modificar la cautelar.

El caso se originó luego de que se viralizara un video en el que Páez, oriunda de Santiago del Estero, aparece realizando gestos considerados racistas (como imitar a un mono) hacia empleados del establecimiento, tras una discusión relacionada con una cuenta en el bar. La imagen generó la denuncia formal por parte de uno de los trabajadores y la investigación judicial correspondiente.

Mientras avanza el proceso, Páez (que reconoció que sus actos fueron inapropiados y alega que hubo un malentendido) también denunció haber recibido amenazas y situaciones de inseguridad, incluyendo un episodio en el que personas no identificadas intentaron ingresar a su departamento, según informes de medios locales. Las autoridades consulares argentinas en Brasil se encuentran en contacto con ella y su defensa para brindar asistencia, aunque su regreso al país aún no está autorizado debido a las restricciones judiciales.

El caso ha generado amplio debate público en redes y medios sobre el racismo, la proporcionalidad de las medidas judiciales y la responsabilidad de los viajeros ante conductas discriminatorias en el exterior, en un contexto donde las legislaciones locales sobre delitos raciales pueden implicar sanciones relevantes para los acusados.