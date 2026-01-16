La Justicia confirmó la causa de la muerte de la mujer de 67 años que fue encontrada sin vida en una vivienda del departamento Jáchal. Se trata de Silvia Quiroga, quien residía sobre calle Aberastain, en el sector norte del departamento.

El hallazgo del cuerpo se produjo durante la mañana del jueves 15 de enero y generó preocupación en la comunidad. En un primer momento, trascendió que la mujer presentaba marcas visibles en el cuerpo, lo que motivó la intervención policial y judicial.

Sin embargo, fuentes oficiales informaron que Quiroga falleció por causas naturales. De esta manera, se descartó que las lesiones observadas estén relacionadas con un hecho de violencia. Según las primeras averiguaciones, los golpes serían consecuencia de una caída que la mujer habría sufrido días antes de su fallecimiento.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, el cuerpo fue encontrado por uno de sus hijos, quien solía visitarla con frecuencia y decidió dar aviso a las autoridades tras no lograr comunicarse con ella.

En el lugar trabajó personal policial y de salud, que realizó las actuaciones correspondientes y confirmó que no hubo intervención de terceros en el deceso. La investigación quedó cerrada sin indicios de un hecho criminal.