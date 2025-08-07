La millonaria vida de Ilia Topuria: negocios, lujos y su ascenso imparable fuera de UFC

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, actual campeón mundial de peso pluma en UFC, ha aprovechado el verano para desconectar junto a su familia tras un intenso periodo de entrenamientos y compromisos profesionales. En un vídeo compartido en sus redes sociales, el deportista mostró imágenes de una escapada vacacional en un entorno soleado y junto al mar, aunque sin revelar el destino exacto. Lo que sí llamó la atención fue el exclusivo jet privado en el que viajaron: un Gulfstream G650, una de las aeronaves más lujosas y costosas del mundo.

El uso de este tipo de avión ha despertado el interés sobre el patrimonio que Topuria ha logrado acumular fuera del octágono. Según El Español, el precio de alquiler de esta aeronave oscila entre 10.000 y 13.000 euros por hora, mientras que su adquisición ronda los 70 millones de euros. Aunque no se ha confirmado si el avión es de su propiedad o no, las comodidades que ofrece —como dormitorio, cocina, baño completo y zona de trabajo— son reflejo del nivel de vida que ha alcanzado el luchador.

Las negocios de Ilia Topuria fuera de UFC

Ilia Topuria no solo ha triunfado con sus puños, sino que también ha sabido mover ficha en el terreno empresarial. En una entrevista en La Resistencia, reconoció contar con un patrimonio personal de entre “un millón y un millón y medio de euros”. A eso se suman los suculentos ingresos por sus combates más recientes, como los 400.000 dólares ganados tras vencer a Volkanovski o los 750.000 dólares que recibió en Abu Dabi por su defensa ante Max Holloway, además de diversos bonos y premios por desempeño.

Fuera del ámbito deportivo, su proyecto más ambicioso es la promotora WOWfc, que impulsa eventos de MMA y refuerza su posición en el sector. Además, el luchador colabora con reconocidas marcas como Venum, Prozis, Dolce & Gabbana, Sony Pictures o Future Alkaline Water, diversificando así sus fuentes de ingreso y fortaleciendo su imagen como referente internacional.

Entre sus otras iniciativas destaca Invictos, una plataforma que busca formar y descubrir nuevos talentos en los deportes de combate. También lidera Unlimited Sports Management, una agencia de representación de atletas de élite, y ha lanzado su propia tienda oficial, Store Ilia Topuria, donde ofrece colecciones de ropa y accesorios que reflejan su personalidad dentro y fuera del octágono.