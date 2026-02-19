El concierto de Nicki Nicole en el Teatro Colón, originalmente previsto para este jueves 19 de febrero, fue reprogramado para el viernes 20 de febrero a las 20 horas debido al paro general que afecta al país. La medida, convocada por la CGT, impacta en distintos sectores, incluyendo el transporte público y la actividad cultural.

La cantante difundió la novedad a través de un comunicado en sus historias de Instagram (@Nicki.nicole), donde explicó los motivos de la postergación y garantizó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. “¡¡¡NOS VEMOS UN DÍA DESPUÉS. 20 DE FEBRERO!!!”, comenzó su mensaje, destacando la importancia del evento en su carrera.

Nicki Nicole expresó además su postura frente a la jornada de protesta: “Mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de Ixs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece”.

La cantante subrayó que el show en el Colón es un sueño que viene construyendo hace mucho tiempo y que le duele tener que postergarlo, pero pidió comprensión a sus seguidores y agradeció su acompañamiento constante: “Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo. Nicki”.