La picante confesión de Nicolás Cabré sobre su novia a días de su casamiento

A solo diez días de su casamiento, Nicolás Cabré ha desvelado públicamente uno de los motivos más profundos y determinantes que lo llevaron a tomar la decisión de formalizar su relación con Rocío Pardo. Este momento íntimo se dio a conocer a través de un video que el actor compartió en sus redes, mostrando qué fue lo que verdaderamente lo enamoró de su prometida.

Antes de dar el "sí" definitivo, la pareja decidió tomarse unos días de descanso en la playa. El objetivo fue relajar las tensiones propias de los últimos días de preparativos. En este viaje los acompaña Rufina Cabré, quien regresó especialmente de Turquía para no perderse un momento tan trascendental en la vida de su padre.

Es bien sabido que la hija que el actor tuvo con la China Suárez es su gran debilidad y el bienestar de la pequeña es su prioridad absoluta. En todas sus relaciones previas a la llegada de Rufi al mundo, Cabré siempre dejó en claro que no había nada más importante.

La llegada de Rocío Pardo a la vida del actor fue inesperada, pero tuvo una inmediata y total aceptación por parte de la niña. Ambas se volvieron rápidamente "muy compinches" y el tiempo que compartían se transformaba siempre en una fiesta. Sin duda, este vínculo fue lo que terminó de confirmarle al actor que Rocío era la mujer con la que quería construir un futuro.

La unión entre Rocío y Rufina se fortaleció aún más durante la etapa de preparativos nupciales. La niña acompañó a la novia de su papá a todas las pruebas de vestido y a las reuniones relacionadas con la fiesta. Juntas, las dos eligieron, propusieron ideas y tomaron decisiones clave para el gran día, mientras Nico las observaba "extasiado de felicidad".

El actor resumió todo este proceso en un video que subió a sus redes sociales, acompañado de una contundente revelación sobre el camino recorrido: "Iba a subir la foto, pero la preparación fue un millón de veces más linda".