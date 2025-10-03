El hecho ocurrió a las 3.30 de este jueves en la calle Libertad, en Guaymallén, Mendoza. Dos hombres armados sorprendieron a la mujer en la puerta de su casa, la obligaron a entrar y la ataron junto a sus hijos, bajo amenazas. Tras revolver la vivienda, sustrajeron una mochila que contenía $84 millones en efectivo y 5 mil dólares, además de la camioneta Volkswagen Amarok de la empresa donde trabaja la víctima.

La camioneta fue abandonada a pocas cuadras del lugar, en la intersección de Pedro B. Palacios y Fournier, y fue hallada por personal policial durante un patrullaje. La misma fue sometida a pericias por el personal de la Policía Científica.

En el operativo intervinieron la División de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y la sección de Tecnología Aplicada. La causa quedó a cargo de la Fiscalía departamental, que ahora analiza las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

Los delincuentes continúan prófugos, mientras las autoridades instan a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda conducir a su captura.