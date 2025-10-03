País > Terrible
Robo en Mendoza: una mujer y sus hijos fueron atados y los ladrones huyeron con $84 millones
POR REDACCIÓN
El hecho ocurrió a las 3.30 de este jueves en la calle Libertad, en Guaymallén, Mendoza. Dos hombres armados sorprendieron a la mujer en la puerta de su casa, la obligaron a entrar y la ataron junto a sus hijos, bajo amenazas. Tras revolver la vivienda, sustrajeron una mochila que contenía $84 millones en efectivo y 5 mil dólares, además de la camioneta Volkswagen Amarok de la empresa donde trabaja la víctima.
La camioneta fue abandonada a pocas cuadras del lugar, en la intersección de Pedro B. Palacios y Fournier, y fue hallada por personal policial durante un patrullaje. La misma fue sometida a pericias por el personal de la Policía Científica.
En el operativo intervinieron la División de Delitos contra la Propiedad, Policía Científica y la sección de Tecnología Aplicada. La causa quedó a cargo de la Fiscalía departamental, que ahora analiza las imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.
Los delincuentes continúan prófugos, mientras las autoridades instan a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda conducir a su captura.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una misión oficial en Washington para negociar con el Tesoro de Estados Unidos un mecanismo de asistencia financiera. Desde el gobierno argentino destacan la posibilidad de un swap de monedas y operaciones de recompra de deuda, mientras que el secretario Scott Bessent aclaró que “no vamos a poner dinero en la Argentina”.
Ángel de Brito expuso chats de Fernanda Iglesias y la tildó de "mentirosa serial" tras su salida de LAM
ÚLTIMAS NOTICIAS
El diputado José Luis Espert reconoció haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por su actividad privada antes de postularse a cargos políticos. La Casa Rosada se desmarcó de las acusaciones y remarcó que las explicaciones deben darlas el legislador y no el gobierno.
La Procuración del Tesoro informó que distintos países y organizaciones internacionales respaldan la posición argentina en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una sentencia por US$16.000 millones.