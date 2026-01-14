La primera Luna Roja del año: por qué la llaman de "sangre"

Entre la noche del 2 de marzo y la madrugada del 4 de marzo de 2026, el cielo presentará la primera luna roja o "de sangre" del año. Durante este fenómeno astronómico, que puede ocurrir más de una vez anualmente, el satélite natural cruzará la región más oscura de la sombra de la Tierra, denominada umbra terrestre, lo que genera que la Luna tome colores rojizos y anaranjados.

Este evento sucede específicamente durante un eclipse lunar total, momento en el cual la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. En lugar de desaparecer del firmamento, el astro adquiere un brillo cobrizo, rojizo o anaranjado que depende de las condiciones de la atmósfera.

Este cambio visual se origina porque la atmósfera de la Tierra filtra la luz solar; mientras las ondas cortas como el azul se dispersan, las ondas largas como el rojo atraviesan la atmósfera y se desvían hacia la superficie lunar. Es el mismo proceso físico que crea los atardeceres intensos.

Científicamente, se trata de un evento natural y predecible que no genera consecuencias negativas ni efectos especiales sobre el planeta. El nombre de "luna de sangre" no es un término científico, sino que tiene una raíz cultural vinculada a antiguos mitos, creencias y presagios debido a su impacto visual.

En cuanto a su visibilidad, Argentina tendrá un lugar privilegiado, ya que el fenómeno se podrá observar en su totalidad, abarcando las fases penumbral, parcial y total. Además del territorio nacional, el eclipse también se verá en amplias regiones que incluyen América del Norte y del Sur, Asia, Oceanía y el océano Pacífico.