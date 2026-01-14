La exitosa producción colombiana protagonizada por Charly Flow y Yeimy Montoya (interpretada por María José Vargas) regresa con una tercera entrega cargada de drama, traiciones y música.

El primer capítulo se emite hoy mismo en Colombia a través de la señal de Caracol TV a las 21:30 horas. No obstante, los suscriptores de Netflix deberán esperar hasta este miércoles 14 a las 09:00 de la mañana para poder acceder a todos los nuevos episodios.

Esta etapa de la historia presenta cambios significativos en su reparto oficial. Según lo evidenciado en los adelantos, destaca la ausencia de Juancho, personaje encarnado por Andrés Sandoval que fue fundamental desde el inicio de la serie en 2018. Tampoco formarán parte de esta temporada Vanessa Cruz (hija de Charly), Gema, Manín, Zulma, Zafiro ni Catalina Bedoya.

Ante la inminente llegada de giros inesperados en el guion, se recomienda a los seguidores evitar redes sociales como TikTok para no encontrarse con spoilers innecesarios, dado el interés que genera el estreno del primer episodio.

A pesar del clima frío y triste de estos días, la trama busca subir el ánimo de la audiencia sumergiéndola nuevamente en la vida de la cantante Yeimy Montoya. Las fuentes consultadas no registran declaraciones directas de los involucrados en la producción.