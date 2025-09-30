Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, disfrutó de su día libre con un viaje especial a Rosario, donde sorprendió a su amigo y compañero de la Scaloneta, Ángel Di María. El encuentro se dio en un clima íntimo y familiar, lejos de las cámaras deportivas, pero con la misma emoción que despierta la unión de los campeones del mundo.

Fue Cami Galante, esposa del futbolista xeneize, quien dio a conocer la visita a través de sus redes sociales. En una de las publicaciones mostró a “Fideo” acompañado por su mujer, Jorgelina Cardoso, y al pequeño Lautaro, el hijo de seis meses de Paredes, con un mensaje cargado de ternura: “Visita de sorpresa a mis tíos”.

Redes sociales de Leandro Paredes. (Gentileza)

Las imágenes también reflejaron cómo los hijos de ambas familias disfrutaron de la tarde rosarina, compartiendo juegos y momentos que Galante describió con una palabra que resume el vínculo entre los pequeños: “amiguitos”.

Este reencuentro no solo confirma la sólida amistad entre Paredes y Di María, sino que también pone de relieve la relación que los jugadores han construido más allá de las canchas. Una complicidad nacida en la Selección Argentina, fortalecida durante años de convivencia deportiva y coronada con la histórica conquista del Mundial de Qatar 2022.