El Parque Nacional Ischigualasto informó que continúan suspendidas las excursiones debido a las precipitaciones registradas en los últimos días, que impiden la habilitación de los circuitos internos. Desde la administración del área protegida señalaron que, por el momento, no están dadas las condiciones de seguridad necesarias para el ingreso de visitantes.

“Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que estos días ha estado lloviendo en nuestro parque y aún no se han podido habilitar los circuitos. Por ende, se les solicita que se comuniquen nuevamente 24 horas antes del día de su visita, alrededor del mediodía, para conocer el estado del mismo”, indicaron desde el Parque a DIARIO HUARPE.

Asimismo, recordaron a los turistas que el circuito tradicional no requiere reserva previa, ya que el ingreso se realiza por orden de llegada. Este recorrido comprende aproximadamente 40 kilómetros, se efectúa en vehículo particular, cuenta con cinco estaciones y tiene una duración estimada de tres horas.

En cuanto a los horarios de ingreso, informaron que, debido a la ola de calor, el acceso se habilita a las 8, 9, 10 y 11 de la mañana, y por la tarde a las 16 y 17 horas. Respecto a las tarifas, el valor de la entrada general es de $42.000 por persona, con descuentos para jubilados, estudiantes nacionales que puedan acreditarlo y residentes sanjuaninos. En tanto, la tarifa para extranjeros es de $60.000.

Desde la administración del Parque también aclararon que las entradas para todos los circuitos se adquieren exclusivamente en el lugar y pueden abonarse en efectivo o con tarjeta de crédito y débito.

Por último, remarcaron que todos los circuitos son diferentes, que siempre son acompañados por un guía, y que es indispensable contar con un vehículo, ya que el Parque no ofrece servicio de transporte para realizar las excursiones. Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto visitar Ischigualasto consultar previamente el estado de los circuitos, debido a que la habilitación depende de las condiciones climáticas.