El jefe de Policía de San Juan, Néstor Álvarez, brindó un balance de los operativos realizados durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. El funcionario expuso que comprendieron 59 controles en diferentes puntos de la provincia.

“La verdad que tiene un balance bastante positivo en cuanto a los operativos llevados a cabo el 31 y el 1, que ha sido de una totalidad de 59 operativos en diferentes partes de la provincia”, señaló Álvarez en diálogo con DIARIO HUARPE.

La Policía confirmó la baja de infractores con respecto al 24 y 25 de diciembre.

El funcionario precisó que durante estas acciones se entrevistó a 950 personas, y que los controles cumplieron tanto una función de fiscalización como de prevención vial. “Más allá de los controles, también son prevención vial. Lógicamente, en este control se han detectado entre 140 y 170 personas en infracción, se han hecho actas de infracción por falta de documentación, licencias vencidas, y también dentro de este número, 50 infracciones por alcoholemia”, explicó.

Al comparar estos resultados con los operativos realizados durante el 24 y 25 de diciembre, Álvarez indicó: “Hubo una baja, una leve mejoría también en este sentido. Creo que también en los controles se ha creado un poquito de conciencia en la gente de no salir con alcohol en sangre a la calle”.

El jefe de Policía destacó además la baja siniestralidad durante la madrugada del 1 de enero: “Prácticamente, no se registraron siniestros viales. Tuvimos uno solo en el departamento de Sarmiento, donde lamentablemente falleció una persona por circunstancias que todavía se tratan de establecer y está en investigación”.

Finalmente, Álvarez resaltó la importancia de continuar con estas tareas de prevención: “Debemos seguir redoblando esfuerzos y trabajando tanto en la Policía como en coordinación con el Gobierno en esta tarea de permanente educación, crear conciencia y sobre todo prevención”.

Los operativos continuarán durante el período estival, con el objetivo de mantener el control en rutas y espacios urbanos, y reforzar la seguridad vial en toda la provincia.