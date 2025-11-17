El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, llegó esta mañana a Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el contexto de la ronda de encuentros con las provincias de cara a la votación del Presupuesto 2026. La agenda del Gobierno nacional prevé también la participación del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en una semana que concluirá con una reunión conjunta encabezada por el presidente Javier Milei.

En el encuentro con Zdero también estuvieron presentes el ministro de Hacienda y Finanzas de Chaco, José Alejandro Abraham, y el subsecretario coordinador de Gabinete Económico, Guillermo César Agüero. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo busca cerrar consensos para avanzar en dos frentes prioritarios: la aprobación del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas de segunda generación que impulsa Milei.

Zdero se ha consolidado como uno de los aliados estratégicos de La Libertad Avanza, luego de las últimas elecciones legislativas en las que el oficialismo obtuvo el 45,57% de los votos, frente al 43,58% alcanzado por Fuerza Patria. Su presencia en Casa Rosada ocurre además en un contexto personal complejo, tras el accidente de tránsito protagonizado por su hermano, Horacio Zdero, en Quitilipi, que dejó como saldo una persona fallecida. “Acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”, escribió el mandatario en X, remarcando que el proceso judicial debe avanzar “sin distinción alguna”.

La agenda del gobernador también está marcada por la reciente sentencia contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un caso que impactó de lleno en la política chaqueña.

A las 12.30 será recibido en Casa Rosada el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien mantendrá una reunión con Santilli en el Ministerio del Interior. Su visita coincide con la resolución judicial que ordenó a Vialidad Nacional realizar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Bariloche con El Bolsón.