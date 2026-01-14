Llegaron los postes para la nueva línea eléctrica que fortalecerá el sistema en San Juan

Comenzó una nueva etapa dentro de un proyecto energético de San Juan. Se trata de la ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum y la Estación Transformadora Albardón/Chimbas, junto con la construcción de una nueva línea de interconexión eléctrica. El hito que marca este avance fue la llegada al área de obra de los postes que soportarán la futura línea de alta tensión.

La llegada de estos componentes estructurales representa el inicio de los trabajos de montaje de la infraestructura. Los postes serán los encargados de sostener los conductores a lo largo de los aproximadamente 18 kilómetros que tendrá la nueva línea. Este paso activa las etapas siguientes del cronograma, que incluyen la instalación de los conductores y las conexiones finales. Todo el proceso de transporte y manipulación de estos elementos se realiza bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, acordes con la magnitud de la obra.

Objetivos y alcance del proyecto

El proyecto tiene un alcance integral. No se limita a la nueva línea, sino que incluye la ampliación y modernización de dos estaciones transformadoras clave. La finalidad principal es crear un circuito robusto y de mayor capacidad para el transporte y la distribución de energía, particularmente la de origen solar. Se estima que esta infraestructura permitirá incorporar al sistema eléctrico hasta 180 megavatios adicionales de potencia renovable. Esto reforzará de manera significativa la capacidad de la red provincial y nacional para absorber y distribuir la energía generada por los parques solares de la región.

La obra es impulsada por el Gobierno de San Juan y ejecutada por la empresa provincial de energía, EPSE. La meta es contar con un sistema eléctrico sólido y moderno, preparado para acompañar la expansión de la generación renovable y las demandas del desarrollo productivo de la provincia. Este proyecto se enmarca en una visión de largo plazo que prioriza la sostenibilidad y la seguridad energética.