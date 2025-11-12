En una jornada donde se mantuvo el rally alcista, los bonos en dólares anotaron mayoría de subas, aunque el riesgo país se alzó y volvió a superar los 600 puntos; mientras que los ADRs escalaron hasta 4,5%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció que la inflación de octubre se aceleró por cuarto mes consecutivo y marcó el 2,3%. La variación interanual alcanzó el 31,3%, marcando su valor más bajo desde julio de 2018 cuando alcanzó el 31,2%.

Los títulos en moneda dura anotaron mayoría de ganancias en Wall Street de hasta 0,2% encabezados por el Global 2041, seguido por el Global 2046 (+0,2%), mientras que en el otro extremo bajaron el Global 2029 y 2030, ambos 0,2%.

El riesgo país medido por el J.P. Morgan subió 5 unidades y cerró en 603 puntos básicos.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo a inversores en Nueva York esta semana que el país planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas de divisas, incluso mientras el peso cotiza dentro de su banda de fluctuación.

Acciones y ADRs

En la bolsa de Nueva York, se prolongó el rally de los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan allí. Este miércoles, escalaron hasta 4,5% encabezadas por los papeles de Telecom, seguida de Ternium (+3,2%), Loma Negra (+2,7%), Edenor (+2,6%) y Grupo Supervielle (+2,5%).

En el mercado local, el índice S&P Merval trepó 0,9% hasta los 2.984.608 puntos. Medido en dólares, subió 0,8% a 2.020 puntos.