En Rawson, dos personas conocidas como “Los Pastelitos”, padre e hijo, fueron condenadas judicialmente luego de protagonizar un episodio violento en Villa Lerga. Los hechos ocurrieron a fines de octubre de 2024 y derivaron en una investigación que concluyó con sentencias por violación de domicilio y amenazas simples. La causa involucró a José Mauricio Guardia y su hijo Axel Martín Guardia. Este último fue sentenciado después de llevarse a cabo una audiencia este jueves 4 de septiembre de 2025.

Todo comenzó la noche del 30 de octubre de 2024, alrededor de las 23, cuando un vecino del barrio Villa Lerga escuchó gritos provenientes del exterior de su casa. Al salir, observó a un grupo liderado por Axel Martín Guardia persiguiendo a Franco Rivas y a su pareja. El grupo mantenía conflictos previos con los perseguidos. Según la denuncia, Guardia conducía un Peugeot 308 blanco y habría rozado intencionalmente a la novia de Rivas y al adolescente, provocando que ambos cayeran al suelo. Luego, bajó del vehículo y empujó a Rivas, lo amenazó de muerte y advirtió que su padre José Mauricio Guardia intervendría para ocasionarles daño.

El 31 de octubre de 2024, a primeras horas de la mañana, el conflicto escaló. Rivas fue interceptado por Guardia padre, su hijo y otro familiar. Según la denuncia presentada por Víctor Irrazabal, tío de Rivas, el joven fue agredido físicamente y perseguido por los acusados, quienes incluso ingresaron a su casa, tal como había sido advertido la noche anterior. Luego de irrumpir en el domicilio, los agresores se retiraron del lugar.

A partir de estos hechos, la Justicia calificó las acciones como violación de domicilio y amenazas simples. La causa fue tramitada en la Unidad Fiscal de Investigación Genérica de Rawson. El 29 de mayo de 2025 se realizó un juicio abreviado en el que José Mauricio Guardia fue condenado a nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo. Ese mismo día, el juez Gerardo Fernández Caussi declaró en rebeldía a Axel Martín Guardia, quien no se presentó a la audiencia y quedó prófugo.

Finalmente, luego de varios meses de búsqueda, Guardia hijo fue detenido y este jueves 4 de septiembre enfrentó una nueva audiencia judicial. En un nuevo juicio abreviado, el magistrado lo halló culpable de dos hechos de amenazas simples y violación de domicilio, y le impuso una pena de nueve meses de prisión de cumplimiento condicional.