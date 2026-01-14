Luciano Benavides (KTM) recuperó este miércoles el liderazgo del Rally Dakar 2026 en la categoría motos y se ilusiona con consagrarse campeón, cuando restan apenas tres etapas para el final de la competencia más exigente del mundo del rally raid.

El piloto argentino finalizó segundo en la décima etapa, por detrás del francés Adrien Van Beveren (Honda HRC), resultado que le permitió volver a lo más alto de la clasificación general. Benavides lidera ahora con una ventaja mínima de apenas 41 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, lo que anticipa una definición ajustada y cargada de tensión.

La jornada estuvo marcada por la caída del australiano Daniel Sanders, quien hasta ese momento era el líder de la general. El piloto sufrió un fuerte accidente a mitad de la etapa, en el kilómetro 138, que le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo y posibles fracturas de clavícula y esternón. Tras ser asistido por el equipo médico durante una neutralización, Sanders prácticamente quedó fuera de la pelea por el título.

El español Tosha Schareina (Honda), ganador de la etapa del martes, terminó sexto en la jornada de hoy, a más de doce minutos de Van Beveren. Sin embargo, ese resultado le permitió escalar al tercer puesto de la clasificación general, a 16 minutos y 24 segundos de Benavides.

Con la caída de Sanders, el Dakar comenzó a definir el grupo de aspirantes al triunfo final. Benavides, Brabec y Schareina aparecen como los principales candidatos en una recta final que promete ser apasionante, donde cada segundo puede resultar decisivo. El argentino, firme y regular, vuelve a soñar con hacer historia en el desierto.