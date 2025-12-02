En la recta final de su gestión, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, afirmó que la llegada de los primeros seis aviones F-16 A/B Fighting Falcon representa “la compra de armamento más importante de los últimos 40 años”. El desembarco de las aeronaves, adquiridas a Dinamarca, será oficializado el domingo por la mañana en el Área Material Río Cuarto, con la presencia del presidente Javier Milei y altos funcionarios nacionales.

El lote inicial forma parte de un total de 24 aviones que llegarán en tandas de seis por año, cada diciembre, durante los próximos cuatro ciclos. Las unidades, modernizadas al estándar “Tape 6.5”, incluyen radar de más de 100 kilómetros de alcance, capacidad para rastrear múltiples objetivos y un paquete de armamento valuado en unos US$310 millones, que contempla misiles AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, bombas guiadas, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica. La compra principal fue fijada en US$340 millones.

Publicidad

Petri sostuvo que el equipamiento permitirá recuperar la capacidad supersónica perdida en 2015 con la desprogramación de los Mirage. “Sin estos aviones uno declama soberanía pero no la ejerce”, afirmó el ministro, remarcando la importancia disuasiva del nuevo sistema aéreo.

En paralelo, defendió la designación del teniente general Carlos Presti como su sucesor en el Ministerio de Defensa, descartando incompatibilidades por su condición militar. “Nos sentimos orgullosos de que un teniente general se haga cargo del Ministerio. A nosotros nos gusta poner militares”, señaló Petri, quien cuestionó las críticas surgidas desde sectores opositores.

Publicidad

Presti, actual jefe del Ejército designado el 10 de diciembre pasado, anunció que solicitará el pase a disponibilidad (una figura equivalente a licencia militar) para asumir el cargo el próximo 10 de diciembre. Desde el Ejecutivo anticiparon que Milei encabezará la jura.

El ministro saliente también apuntó contra lo que consideró una “persecución por portación de apellido” dentro de las Fuerzas Armadas y defendió la trayectoria del próximo titular de Defensa, cuyo padre estuvo involucrado en la represión ilegal durante la última dictadura.

Publicidad

Con la transición en marcha, Petri busca cerrar su gestión mostrando avances en modernización militar, una agenda reforzada por la adquisición de los F-16, un reclamo histórico de la Fuerza Aérea desde 2010.