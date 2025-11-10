Cultura y Espectáculos > Fuerte
"Madre ausente": la letal respuesta de Andy Chango a Wanda Nara
POR REDACCIÓN
El programa Masterchef Celebrity sigue ofreciendo momentos destacados. Este domingo, por ejemplo, Andy Chango logró hacer reír a todos gracias a la ingeniosa manera en que respondió a las chicanas de Wanda Nara.
La consigna del día obligaba a los participantes a crear un plato que representara un momento de la mediática como conductora del programa. Andy optó por representar "una merienda con los chicos" y decoró su creación con una W hecha de papas fritas.
Al explicar su plato ante el jurado, Andy se imaginó una historia en la que él era "el marido amo de casa" mientras Wanda salía a trabajar, y él se encargaba de cuidar a los hijos de ella, incluidos "a los hijos de Maxi también".
Sin embargo, la conductora no entendió del todo el concepto y supuso que Andy se estaba ofreciendo como Chef de la familia. Wanda le lanzó una chicana: "Con lo lento que sos, a Maxi no le durás ni un día".
El participante intentó explicarle que él era su esposo en la historia. En un acto de ironía, Wanda le comentó sobre su plato: "Lo de las papas es típico de papá nuevo que se quiere comprar a los chicos".
Pero Andy Chango no se quedó callado. Redobló la apuesta y le devolvió el comentario a Wanda Nara con una respuesta letal: "O de madre ausente por lo que le pongo la W para que los chicos la vean aunque sea en forma de papas fritas".
La reacción fue de carcajadas masivas. Pese a ello, la conductora siguió confundida con la historia creada por el participante. Fue Betular quien tuvo que explicarle de nuevo, y Andy aprovechó para agregar otro comentario, señalando que Wanda lo entendió "A la tercera vez que le fuimos enfocando el tema, con la ayuda de Betu".