Mandaron al frente a Demichelis: los mensajes hot que le mandó a una modelo

Ángel de Brito desató un escándalo mediático al filtrar un presunto chat íntimo de Martín Demichelis con la modelo Camila Debenedetti.

La captura, compartida a través de redes sociales, muestra un mensaje directo enviado desde la cuenta oficial del entrenador: “Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”. Según trascendió, la joven decidió entregar la conversación al conductor de espectáculos porque no deseaba seguir el intercambio con el exfutbolista.

Publicidad

Este hecho se produce en medio de la reciente confirmación de la separación entre Demichelis y Evangelina Anderson. En este marco, De Brito también aportó detalles sobre una azafata vinculada anteriormente al técnico, sentenciando que “la odian todos, le gusta salir con casados”.

Mientras tanto, el exdefensor de la Selección argentina enfrenta rumores constantes, como su vinculación con Ailín Rossetti en Mendoza y las versiones de un romance entre su exesposa y el influencer Ian Lucas, tema que le generó una reacción de incomodidad días atrás.

Publicidad

Actualmente, la figura del director técnico se encuentra bajo una fuerte lupa mediática mientras Anderson mantiene una postura efusiva al ser consultada por una posible reconciliación. La filtración del mensaje ha reavivado las especulaciones sobre la vida sentimental del exjugador en un momento de alta sensibilidad tras su ruptura.