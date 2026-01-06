Un voraz incendio se registró en una carpintería ubicada en el fondo de una vivienda situada en calle Mendoza 447 Sur, en el departamento Rawson, el hecho fue durante la jornada de este martes 6 de enero.

El siniestro motivó la intervención del Destacamento Nº 1 de Bomberos de Rawson, que trabajó en la extinción del fuego que afectó un montículo de aserrín, pallets de madera y palos rollizos. Las llamas también provocaron daños parciales en un recinto utilizado como depósito, donde había cubiertas en desuso y una heladera fuera de funcionamiento.

Publicidad

Según la información oficial, el incendio se produjo en una propiedad donde funciona una carpintería perteneciente a Ramón Argentino Navarro, de 65 años, con domicilio en Villa Hipódromo, Rawson.

Gracias al rápido accionar del personal de Bomberos, el foco ígneo fue controlado y no se registraron personas heridas, aunque sí se constataron daños materiales. Las causas del incendio son materia de investigación.