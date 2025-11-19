Rolando Lozano, quien ejercía como secretario relator de la Fiscalía General y supervisor de la Unidad Fiscal Cavig, confirmó que fue desplazado de su cargo tras la asunción de Guillermo Baigorrí como nuevo Fiscal General. Detalló que la notificación se realizó “de manera personal y en el mismo momento del recambio institucional”.

El funcionario explicó a DIARIO HUARPE que la medida no surgió de un entendimiento conjunto. “La decisión fue del Fiscal General y nos fue comunicada de manera directa, algo que valoro porque evidencia un trato respetuoso y transparente”, señaló. Afirmó que ahora permanece “a disposición de la Corte de Justicia, que definirá en el corto plazo el lugar donde continuaré desempeñando funciones”.

Publicidad

Consultado sobre el impacto personal del desplazamiento, sostuvo una postura prudente. “En la función pública debemos comprender que los cargos no son permanentes. Ocupamos roles de responsabilidad que, por su naturaleza, pueden ser modificados. No corresponde que evalúe la decisión adoptada; mi deber es aceptar lo dispuesto y seguir trabajando desde el ámbito que se me asigne”, expresó. Agregó que “los funcionarios somos prescindibles y las instituciones deben prevalecer por encima de quienes las integramos”.

Al referirse a su gestión, realizó un balance ponderado. “Se avanzó en la implementación de un sistema que hoy se encuentra en pleno funcionamiento. Considero fundamental respaldar al Dr. Baigorrí para que este modelo continúe consolidándose, porque representa un aporte significativo para San Juan”, señaló.

Publicidad

Finalmente, proyectó lo que vendrá. “El nuevo Fiscal General está delineando un modelo de gestión diferente. Aún no ha iniciado plenamente, pero corresponde otorgarle el tiempo y el respeto institucional para que establezca su impronta”, afirmó durante el acto de asunción.