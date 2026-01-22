Durante la segunda jornada de Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, acompañado por el Ministro de Turismo, Guido Romero, mantuvo encuentros con destacados operadores turísticos del sector privado.

Entre las reuniones, Orrego se reunió con Miguel Ángel Hernández, director Global de Desarrollo de Negocios y Alianzas de HBX, el mayor banco de camas del mundo. También dialogó con Expolagos, organizadores de la feria binacional de destinos de lagos patagónicos, quienes invitaron a San Juan a participar como único destino destacado, brindando una oportunidad para mostrar la propuesta turística provincial.

Durante estos encuentros, se compartió información sobre operaciones, servicios de promoción y posibilidades de alianzas público-privadas, con el objetivo de afianzar a San Juan como un destino clave de turismo receptivo y consolidar su perfil como sede estratégica para el sector MICE (turismo de reuniones y convenciones).

La participación de Orrego en Madrid se realiza por invitación especial del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, y del director regional de la ONU Turismo, Gustavo Santos. La comitiva sanjuanina viaja bajo un programa financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).