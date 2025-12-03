El Instituto Provincial de Hemoterapia anunció el cronograma de colectas externas de sangre para diciembre, con el objetivo de reforzar las reservas del banco y garantizar stock suficiente para la demanda hospitalaria. Las jornadas se realizarán en hospitales, centros comunitarios e instituciones distribuidas en nueve departamentos.

La primera fecha tendrá lugar el martes 2 de diciembre en el Hospital San Roque, en Jáchal, de 8.30 a 12.00. Luego, el viernes 5, la campaña se trasladará al Centro Integrador Comunitario de Albardón, de 8.00 a 12.00.

El martes 9, los equipos de Hemoterapia estarán en el Hospital de Barreal, en Calingasta, entre las 9.00 y las 12.00. La siguiente colecta será el jueves 11, en la sede de la Cruz Roja Argentina, en Capital, de 8.00 a 12.00.

El viernes 12, la convocatoria continuará en el Hospital Dr. Federico Cantoni, en Pocito, también de 8.00 a 12.00. La semana siguiente, el miércoles 17, se realizará una jornada en el Hospital Dr. César Aguilar, en Caucete, en el espacio de Desarrollo Infantil, de 9.00 a 12.00.

El viernes 19, la campaña llegará al Centro de Jubilados de Angaco, de 8.00 a 12.00 y con la colaboración del personal del Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza.

Finalmente, el lunes 22 de diciembre, la agenda cerrará nuevamente en el Hospital San Roque, en Jáchal, en horario de 8.30 a 12.00.

Las autoridades recordaron que donar sangre es un acto voluntario y solidario que permite salvar vidas y sostener la atención en toda la red sanitaria provincial, especialmente en un mes donde aumenta la demanda transfusional.