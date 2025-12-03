YouTube dio a conocer su resumen anual de 2025, en el que se revelaron las 10 canciones más escuchadas en todo el mundo durante este año. Entre los artistas que sobresalieron en el listado se encuentran Bruno Mars y Kendrick Lamar, quienes lograron posicionar varias canciones entre las más populares.

Una de las grandes sorpresas de este ranking fue la presencia de las canciones de la película K-pop Demon Hunters de Netflix, que han generado un gran impacto, especialmente entre el público joven. YouTube explicó que las canciones incluidas en su listado fueron seleccionadas por su “popularidad notable este año”, ya sea por ser lanzamientos nuevos en 2025 o por haber registrado un aumento significativo en la atención de los usuarios.

Además, la plataforma compartió cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados en YouTube durante el año. El ranking local estuvo encabezado por Cazzu con su tema “Con Otra (Video Oficial)”. Otros artistas destacados fueron Roze Oficial junto a Max Carra, Valen y Ramky En Los Controles con “Tu jardín con enanitos (Official Video)”, así como Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD con “Si No Es Muy Tarde”.

El listado completo de artistas argentinos más populares en YouTube en 2025 incluye:

Cazzu - Con Otra (Video Oficial)

Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky En Los Controles - Tu jardín con enanitos (Official Video)

Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD - Si No Es Muy Tarde

La Repandilla x Aneley - Estaba aquí pensando (Video Oficial)

Maria Becerra, Paulo Londra x XROSS - RAMEN PARA DOS (Official Video) | SHANINA: PARTE I

W Sound 05 "LA PLENA" - Beéle, Westcol, Ovy On The Drums

Q' Lokura x Los Herrera - CARITA TRISTE (Video Oficial)

Emilia, TINI, Nicki Nicole - blackout (Official Video)

JERE KLEIN X KATTEYES - TODO K VER (Video Oficial)

Emilia, Luísa Sonza - bunda (Official Video)

Con esta información, YouTube no solo refleja las tendencias globales en música para 2025, sino que también destaca el crecimiento y la diversidad de artistas argentinos en la plataforma.