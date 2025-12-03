San Juan puso en marcha, por primera vez, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), un operativo estadístico diseñado para conocer en profundidad la realidad social, económica y educativa de los hogares de toda la provincia. El trabajo, desarrollado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, se propone construir diagnósticos precisos que permitan orientar políticas públicas más eficientes y ajustadas a las verdaderas necesidades de la población.

La ECV representa un avance significativo para la provincia, ya que permitirá obtener información integral sobre las condiciones en las que viven las familias sanjuaninas. Este enfoque multidimensional abarca aspectos estructurales como la educación, los ingresos, la actividad económica, el acceso a servicios esenciales y las oportunidades de desarrollo disponibles para cada hogar. Con estos datos, el Gobierno buscará diseñar estrategias más efectivas para promover el crecimiento equitativo y mejorar el bienestar social.

Publicidad

El concepto de “condiciones de vida” se centra en la disponibilidad y uso de recursos por parte de los hogares, así como en la capacidad de las personas para generar ingresos y acceder a servicios básicos. En este contexto, la educación surge como una variable clave, ya que influye directamente en la inserción laboral y en la generación de oportunidades. La actividad económica es otra dimensión esencial, porque permite evaluar la estabilidad familiar y las posibilidades de progreso.

El operativo se realiza mediante visitas presenciales a los domicilios seleccionados. Los encuestadores completan los cuestionarios a partir de la información aportada por los residentes y solo se efectuará una visita por vivienda. Para brindar tranquilidad y garantizar la seguridad de la población, el Ministerio confirmó que los agentes estarán debidamente identificados con credencial, carta de presentación y datos verificables, y además se habilitarán líneas telefónicas y un sitio web oficial para confirmar su identidad.

Publicidad

Desde el Ministerio de Economía se subrayó la importancia de que la ciudadanía participe y brinde información precisa. “Cada hogar representa a cientos de familias de su área geográfica, por lo que su colaboración es fundamental para comprender la realidad social y económica del territorio”, destacaron. En ese sentido, remarcaron que contar con estadísticas propias, elaboradas desde una perspectiva local, permitirá tomar decisiones basadas en información confiable, estratégica y ajustada a los desafíos de San Juan.

Además, la cartera económica informó que actualmente avanzan siete operativos estadísticos oficiales en la provincia, en un marco de transparencia y trabajo coordinado entre equipos provinciales y nacionales. Estos relevamientos, desarrollados conjuntamente por el INDEC y el IIEE, incluyen la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), el Índice de Variación del Costo de la Construcción (IVCC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), el Índice de Salarios y el operativo Resto Urbano Provincial (RUP).

Publicidad

Para llevar adelante estas tareas en territorio, unas 40 personas trabajan en zonas urbanas y rurales, visitan viviendas, empresas y establecimientos, y recopilan información según el diseño muestral establecido para cada operativo. Esta presencia en campo garantiza mediciones más precisas y oportunas, que luego se traducen en políticas públicas más efectivas y mejor orientadas.