La NASA anunció una iniciativa que invita a personas de todo el mundo a formar parte simbólicamente de una histórica misión lunar. A través de un programa digital, cualquiera puede enviar su nombre para que viaje a bordo de la nave Artemis II, la próxima misión tripulada que orbitará la Luna.

Artemis II será el primer vuelo con tripulación del nuevo programa lunar de la agencia espacial estadounidense. La nave contará con cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes realizarán un viaje de aproximadamente diez días para orbitar la Luna y regresar a la Tierra.

Este vuelo marcará el primer traslado de humanos más allá de la órbita terrestre desde las misiones Apolo, aunque no está previsto que los tripulantes realicen una caminata lunar, sino que el objetivo es completar un sobrevuelo que servirá como prueba para futuras expediciones que sí incluirán alunizajes.

Para sumarse a esta experiencia digital, la NASA lanzó la campaña "Send your name with Artemis II", que permite inscribir un nombre en formato digital para viajar en una tarjeta dentro de la nave Orion. No hay restricciones de nacionalidad ni edad, y el registro es gratuito y sencillo, requiriendo solo nombre, apellido y un PIN.

Los participantes recibirán un pase digital que pueden descargar o compartir en redes sociales como recuerdo y certificación simbólica de su participación en la misión. El plazo para inscribirse estará abierto hasta el 21 de enero de 2026, fecha en la que se cerrará el formulario.

La NASA destaca que esta iniciativa busca acercar al público general a sus proyectos espaciales y despertar mayor interés por la exploración lunar, en un momento clave para consolidar la presencia humana en nuestro satélite natural.