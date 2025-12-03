El dólar mayorista cayó $2 a $1.453,00 y se mantuvo 4,1% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.512,5. En ese marco, los dólares paralelos acompañan la tendencia y operan con bajas.

El tipo de cambio minorista cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.480 para la venta, mientras que el promedio de entidades financieras que realiza el BCRA lo hizo a $1.475,49.

Publicidad

Entre los paralelos, el MEP retrocede 0,3% a $1.472,95, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,3% $1.514,98. A su vez, el dólar blue cae $5 a $1.440.

Por su parte, en el mercado de dólar futuro los contratos cerraron con caídas generalizadas caídas generalizadas. El mercado "pricea" que a fin de año el dólar mayorista cerrara en $1.467, según se desprende de los plazos de diciembre.

Publicidad

Al respecto, un informe de la consultora LCG detectó que el mercado considera que las bandas actuales continuarán, al menos en el corto plazo, con base en los contratos de dólar futuro. "El mercado le asigna todavía vida a las bandas hasta marzo 2026, asumiendo una tasa de depreciación implícita del 2,1% mensual para los próximos tres meses", destacaron.

La dinámica cambiaria también está influida por una oferta más acotada de divisas. En noviembre, los exportadores de granos y oleaginosas liquidaron apenas US$760 millones, lo que implica una caída del 62% interanual y del 32% frente a octubre.

Publicidad

Fuente: Ámbito