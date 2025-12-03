A una semana de su apertura, el Paso de Agua Negra continúa operando con normalidad y con un flujo sostenido de turistas y transportistas que atraviesan la cordillera.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Insitutcionales, los registros acumulados hasta la fecha muestran el siguiente movimiento:

Movimiento de personas

Ingresos: 408 personas

Egresos: 438 personas

Total: 846 personas transitaron por el paso en su primera semana.

Movimiento de vehículos

Ingresos: 198 vehículos

Egresos: 195 vehículos

Total: 393 vehículos circularon por el paso desde su habilitación.

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron el trabajo coordinado de los equipos desplegados en la frontera, que garantizan un tránsito seguro y ordenado para todos los usuarios.