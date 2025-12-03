Provinciales > Cifras oficiales
Paso Agua Negra: más de 800 personas cruzaron en su primera semana de apertura
POR REDACCIÓN
A una semana de su apertura, el Paso de Agua Negra continúa operando con normalidad y con un flujo sostenido de turistas y transportistas que atraviesan la cordillera.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Insitutcionales, los registros acumulados hasta la fecha muestran el siguiente movimiento:
Movimiento de personas
- Ingresos: 408 personas
- Egresos: 438 personas
Total: 846 personas transitaron por el paso en su primera semana.
Movimiento de vehículos
- Ingresos: 198 vehículos
- Egresos: 195 vehículos
Total: 393 vehículos circularon por el paso desde su habilitación.
Desde el Ministerio de Gobierno destacaron el trabajo coordinado de los equipos desplegados en la frontera, que garantizan un tránsito seguro y ordenado para todos los usuarios.
