Provinciales > Cifras oficiales

Paso Agua Negra: más de 800 personas cruzaron en su primera semana de apertura

Según datos oficiales, más de 800 personas y cerca de 400 vehículos transitaron por el Paso Agua Negra en su primera semana, en un inicio de temporada que se mantuvo estable y sin inconvenientes. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Desde el Ministerio de Gobierno destacaron el trabajo coordinado de los equipos desplegados en la frontera. Foto: Gentileza

A una semana de su apertura, el Paso de Agua Negra continúa operando con normalidad y con un flujo sostenido de turistas y transportistas que atraviesan la cordillera.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Insitutcionales, los registros acumulados hasta la fecha muestran el siguiente movimiento:

Movimiento de personas

  • Ingresos: 408 personas
  • Egresos: 438 personas

Total: 846 personas transitaron por el paso en su primera semana.

Movimiento de vehículos

  • Ingresos: 198 vehículos
  • Egresos: 195 vehículos

Total: 393 vehículos circularon por el paso desde su habilitación.

Desde el Ministerio de Gobierno destacaron el trabajo coordinado de los equipos desplegados en la frontera, que garantizan un tránsito seguro y ordenado para todos los usuarios.

