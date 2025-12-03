Una encuesta nacional realizada por Focus Market revela que el 74% de los argentinos priorizará las promociones y descuentos a la hora de realizar sus compras navideñas en 2025. Este dato refleja un cambio en los hábitos de consumo, donde la búsqueda de ofertas se vuelve fundamental para la mayoría.

Además de las promociones, el estudio indica que el 9% de los consumidores opta por financiar sus compras en cuotas, mientras que un 7% aprovecha beneficios vinculados al pago con débito o QR. En cuanto a las formas de pago, el 61% utiliza tarjetas de crédito para financiar sus gastos, el 16% espera cobrar el aguinaldo y el 12% recurre a rendimientos de cuentas remuneradas.

El relevamiento también muestra que los argentinos suelen planificar sus compras en el corto plazo: el 44% comienza sus adquisiciones una semana antes de Navidad, el 27% lo hace un mes previo y el 21% espera hasta el fin de semana anterior a las fiestas.

En materia de decoración, se observó un aumento interanual del 12%, mientras que la canasta navideña incrementó su precio en un 27%. Algunos productos específicos presentaron variaciones notables: los pesebres de nueve piezas subieron un 28%, los juegos de luces cálidas LED un 27% y las guirnaldas verdes un 18%. Por el contrario, las coronas navideñas bajaron un 17% y los sets de 24 adornos disminuyeron un 29% respecto al año anterior.

El análisis de 20 artículos tradicionales de las fiestas también evidenció que la mayoría de los aumentos más significativos corresponden a productos importados. La torta española de frutos secos registró un alza del 47%, el pan dulce con frutas un 44% y el turrón blando de almendra un 38%. En cambio, el pan dulce con chips de chocolate aumentó solo un 9%, las garrapiñadas de maní un 7% y el champagne apenas un 1%.

Las diferencias de precios se atribuyen a la sensibilidad de los productos importados frente al tipo de cambio y la disponibilidad de stock, mientras que otros artículos mostraron moderación en sus precios debido a la apertura del mercado.

Damián Di Pace, director de Focus Market, comentó: “El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

Asimismo, Di Pace destacó que resulta positivo que ciertas categorías mantengan aumentos por debajo de la inflación promedio, lo que podría facilitar una mayor accesibilidad para los consumidores durante la temporada navideña.