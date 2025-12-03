Policiales > Cruce en Rivadavia
Impactante vuelco de un Fiat Palio en Ignacio de la Roza y Calivar
POR REDACCIÓN
Un espectacular vuelco sorprendió a automovilistas y peatones este mediodía en Rivadavia, cuando un Fiat Palio blanco perdió el control y terminó dado vuelta en plena Avenida Ignacio de la Roza, a la altura de Rastreador Calivar. Según las primeras informaciones, el rodado volcó tras una brusca maniobra cuyo origen aún no fue determinado.
A pesar de la violencia del impacto y la posición final del vehículo, no se registraron personas heridas, de acuerdo con los primeros reportes. Tampoco se confirmó la participación de otros autos en la secuencia que derivó en el siniestro vial.
Testigos indicaron que los daños serían únicamente materiales, aunque remarcaron la peligrosidad del cruce, uno de los más transitados del departamento, donde el flujo vehicular suele ser intenso durante todo el día.
Personal de la Comisaría 13ª fue el primero en intervenir en el lugar y aseguró la zona para evitar nuevos incidentes. Minutos después se hizo presente la UFI Delitos Especiales, que ya trabaja para establecer de manera precisa las causas del vuelco y reconstruir la mecánica del hecho.
