Mauricio Macri emitió su voto este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y, tras hacerlo, habló brevemente con la prensa. En un tono medido, el expresidente aseguró que está “a disposición” del actual Gobierno para colaborar en la consolidación de la gobernabilidad, aunque aclaró que no se discutieron cargos ni funciones dentro del gabinete.

“Yo estoy a disposición para hablar estructuralmente de cómo se puede ayudar a generar gobernabilidad y aportar al cambio, pero no hemos hablado de ministros”, expresó el fundador del PRO, quien evitó confirmar cualquier tipo de negociación con el oficialismo.

Publicidad

Consultado sobre un posible diálogo con el presidente Javier Milei, Macri fue categórico: “Él sabe mi número. Si necesita algo, me va a llamar”.

El exmandatario insistió en la necesidad de que el Gobierno “refuerce su equipo” y avance con una agenda de reformas que otorgue mayor estabilidad al país. “La prioridad es generar gobernabilidad, fortalecer la capacidad de gestión y que haya estabilidad para que podamos crecer”, sostuvo.

Publicidad

Sobre el panorama económico, Macri dijo esperar “una elección pareja” y consideró que ese resultado podría ayudar a calmar los mercados. “Eso nos daría una oportunidad de que el Gobierno plantee cambios en serio y consolide los esfuerzos enormes que ha hecho para sacar al país de la crisis que dejó el populismo irresponsable”, afirmó.

Antes de retirarse, dejó una última reflexión sobre lo que vendrá tras los comicios: “Un lunes tranquilo, un lunes tranquilo”.