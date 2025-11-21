Franco Colapinto terminó el primer día de actividad en el Gran Premio de Las Vegas con fuertes sensaciones negativas y una notable falta de conformidad con el rendimiento de su Alpine. Durante las dos tandas de entrenamientos, el argentino padeció la falta de agarre, especialmente con los neumáticos blandos, y señaló que los problemas que surgieron en Brasil continúan sin resolverse.

“No pude dar una vuelta con la goma blanda en todo el día. Me siento bastante incómodo con esa goma; con la media, mejor. Pero sigo teniendo un poco de los mismos problemas que en la primera tanda”, explicó en diálogo con ESPN. En su análisis, Colapinto fue tajante al describir el comportamiento del auto: “Tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable; la parte trasera no tenía nada de apoyo y fue bastante complicado. La goma blanda fue todavía peor”.

En la segunda sesión avanzó hasta el puesto 16, una mejora respecto al último lugar de la primera práctica, aunque insuficiente para sus expectativas. “Mejoró, pero seguimos con los mismos problemas, un poco más chicos. Hay que trabajar en la noche, la diferencia es más chica, pero estamos lejos”, señaló. El argentino también comparó la situación con los inconvenientes vividos en Brasil y afirmó que “por ahora no se están pudiendo solucionar”.

Colapinto reconoció que la distancia con su compañero Pierre Gasly volvió a ampliarse, similar a lo que ocurrió en la primera parte del campeonato. Atribuyó parte de esa merma al accidente sufrido en Brasil: “Con el choque hubo que cambiar el chasis y no se pudo reparar para esta carrera. Hay que trabajar y entender por qué. Ojalá que en las próximas vuelva el otro”.

El piloto argentino regresará a la pista esta noche desde las 21:30 para la tercera práctica y a la 1:00 del sábado disputará la clasificación rumbo al Gran Premio de Las Vegas.