Un demoledor accidente sacudió este viernes al Dubai Air Show cuando un avión de combate HAL Tejas, perteneciente a la Fuerza Aérea de la India, se estrelló durante una demostración aérea y provocó la muerte inmediata de su piloto. El siniestro ocurrió alrededor de las 14:10, hora local, mientras la aeronave realizaba maniobras sobre el predio del Al Maktoum International Airport, epicentro del prestigioso evento aeronáutico que reúne a delegaciones y fabricantes de todo el mundo.

La Fuerza Aérea de la India confirmó la tragedia mediante un comunicado oficial en el que lamentó la pérdida y expresó sus condolencias a la familia del piloto. “El piloto sufrió heridas fatales en el accidente. La IAF lamenta profundamente la pérdida de vida y acompaña a la familia en este momento de dolor”, informó la institución. Además, anunció que se constituirá una corte investigadora para esclarecer las causas del siniestro.

Hasta el momento, ni la policía de Dubai ni las autoridades aeroportuarias locales ofrecieron declaraciones públicas sobre lo ocurrido, mientras la zona del impacto permanecía resguardada para las pericias técnicas.

El avión protagonista del accidente, el HAL Tejas, es un caza ligero monomotor desarrollado por la empresa estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL) como parte del programa de modernización de la aviación militar india. En septiembre pasado, el Ministerio de Defensa de ese país firmó la compra de 97 nuevas unidades, con entregas previstas para 2027, que se suman a un contrato previo por 83 aeronaves sellado en 2021 y demorado por dificultades en la provisión de motores estadounidenses.

El Dubai Air Show, uno de los encuentros más relevantes de la industria aeronáutica global, había sido escenario de importantes anuncios comerciales por parte de gigantes como Emirates y FlyDubai. Sin embargo, la caída del Tejas tiñó la jornada de conmoción y dejó un profundo clima de tristeza entre asistentes, expositores y autoridades del sector.