Esta semana, el martes 30 de octubre de 2025, comenzó el rodaje de una nueva temporada de MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara. Aunque las grabaciones están en curso, se conoció que uno de los participantes más mediáticos, Maxi López, ya habría definido cuándo abandonará el concurso.

El participante, que ha sido calificado como uno de los más polémicos, podría convertirse en uno de los primeros en dejar el certamen.

La información fue asegurada por Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo, quien sostuvo: "Uno de los primeros eliminados o que deja el certamen va a ser Maxi López".

Méndez agregó que le habrían pagado "buena plata" y que el ex futbolista quería estar cerca de su hijo, Valentino, para poder acompañarlo, ya que el niño está lamentablemente lesionado y juega en las inferiores de River.

El periodista explicó que la participación de López sería breve: "Viene por máximo dos galas, abandona el certamen".

Si el jurado no llegara a eliminarlo por decisión propia, Maxi López podría tomar la decisión de irse por su propia cuenta del concurso. En ese caso, el futbolista podría "acusar que extraña o que está el embarazo de la mujer". Cabe recordar que López está esperando un varón junto a Daniela Christiansson, con quien ya es padre de una niña pequeña llamada Elle.