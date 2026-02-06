El Museo Casa Natal de Sarmiento inició el 2026 con un balance sumamente positivo. Según datos brindados por el guía oficial de la institución, Arturo Sánchez, a DIARIO HUARPE, durante enero se registró un incremento del 15% en la afluencia de público.

De acuerdo a lo explicado por Sánchez, enero alcanzó los 3.900 visitantes, superando los 3.400 registrados en el mismo período de 2025. Del total, este año se destacó el aumento del turismo nacional, con visitantes provenientes de diversas provincias. Ese grupo fue el mayoritario, con 3.300 personas, frente a las 2.900 del año pasado. En tanto, la concurrencia de sanjuaninos también creció: fueron 500 visitantes en enero de 2026, contra los 418 registrados en 2025. En cuanto al turismo extranjero, los números se mantuvieron estables, con alrededor de 100 visitantes en ambos años.

“La Casa Sarmiento recibe alrededor de 100 personas por día. Los días más elegidos por los turistas suelen ser los lunes y los viernes. Todo el cupo suele estar completo en esas jornadas”, señaló el coordinador del museo.

El interés por conocer el histórico museo sanjuanino refleja una tendencia de consolidación del turismo interno. Sánchez atribuyó este crecimiento a la situación económica: “Probablemente se deba a los cambios en la economía, que hicieron que mucha gente se quedara en el país en lugar de irse al exterior. Y visitar San Juan hace que sí o sí vengas a conocer la Casa de Sarmiento”, explicó.

El desafío de febrero y la meta de superar 2025

A pesar del optimismo, las autoridades del museo se muestran cautas respecto a este mes debido a la estacionalidad. “Enero suele ser un mes de transición, por lo que en febrero siempre solemos tener un poquito menos de gente, además de que el mes es más corto”, aseguró Sánchez.

Por esta razón, y con el objetivo de mantener el interés del público y fomentar el regreso de los sanjuaninos, el museo programó una agenda especial de actividades. El 15 de febrero se realizará el acto oficial en homenaje al natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, mientras que el 20 de febrero se llevará a cabo una muestra y charla sobre autos antiguos y clásicos, organizada junto a la Asociación Civil Amigos de los Automóviles. Además, continúan las visitas guiadas todos los días, excepto los miércoles.

“Nuestra intención es que la afluencia sea mayor; se prepararán actividades para atraer al público. Queremos ofrecer calidad para que el visitante pueda profundizar en la vida y obra de Sarmiento”, comentó el guía.

En cuanto a las expectativas para este año, Sánchez fue claro: el objetivo es superar el total de visitantes recibidos durante 2025, una cifra histórica para la Casa Natal. “El año pasado recibimos aproximadamente 70.000 personas y este año esperamos superar ese número”, concluyó.