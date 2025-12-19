Mica Viciconte mandó al frente a Martitegui y reveló por qué todos lo odian

Mica Viciconte decidió romper el silencio sobre el vínculo hostil que mantuvo con Germán Martitegui durante su paso por la competencia culinaria que terminó ganando en el periodo 2021-2022,. Ante las recientes críticas que recibe el chef por su rigidez actual, la modelo recordó sus propios enfrentamientos irreconciliables en el set.

"Con Martitegui tuve una pelea. Nos re puteam... porque, quizás, él me decía que una comida tenía mucho ajo y yo le decía que no", reveló la mediática en una entrevista reciente. Ante el planteo de si el experto no tendría mayor probabilidad de acertar en sus devoluciones, ella fue tajante al asegurar: "No, no tiene razón. Tenía razón yo". Según su visión, el conflicto no era técnico sino una cuestión de paladar personal del jurado.

Para la ganadora del reality, las críticas estaban sesgadas por las preferencias individuales del chef. "El tema es que a Martitegui no le gusta el ajo. Entonces, empecemos por ahí. Si no te gusta el ajo, así tenga mucho o poco, no te va a gustar. Entonces, ya es un problema suyo si va a degustar y no le gusta el ajo", sentenció con firmeza. Finalmente, propuso un cambio en las reglas para los futuros participantes: "Entonces, pongamos requerimientos considerando a cada uno de los chefs y lo que no les gusta, si no es imposible cocinar".