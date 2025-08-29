Hoy se conmemora el nacimiento de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes y complejas del mundo del entretenimiento. Nacido en Gary, Indiana, el 29 de agosto de 1958, Jackson se destacó desde niño como parte del grupo The Jackson 5, donde mostró un talento vocal y carisma excepcionales.

Su carrera en solitario lo catapultó a la fama mundial, con álbumes emblemáticos como Off the Wall (1979) y Thriller (1982), este último reconocido como el disco más vendido de la historia. Su música fusionó géneros como el pop, funk y rock, dando origen a éxitos inolvidables como "Thriller", "The Way You Make Me Feel" y "Black or White".

Además de su influencia artística, Jackson se comprometió con causas humanitarias, destacándose su participación en el sencillo We Are the World (1985), coescrito con Lionel Richie. Esta canción solidaria se convirtió en uno de los sencillos más vendidos y fue galardonada con cuatro discos de platino, cuatro premios Grammy, un American Music Award y un People’s Choice Award.

A lo largo de su vida, Michael Jackson acumuló 15 premios Grammy y la venta de más de 400 millones de discos, cifras que reflejan su impacto global. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por controversias que no opacan su genio creativo ni su aporte a la música y el espectáculo.

La muerte de Jackson en 2009 conmocionó a millones de seguidores en todo el mundo, dejando un vacío en la cultura popular. A pesar del paso del tiempo, su obra continúa inspirando a artistas y fanáticos, manteniendo vivo su espíritu en cada interpretación y espectáculo.