Una tormenta de nieve inesperada afectó la vertiente tibetana del monte Everest, atrapando a cerca de mil escaladores en uno de los incidentes más graves recientes en la montaña más alta del mundo. La tormenta comenzó el viernes y se intensificó durante el sábado, provocando el derrumbe de tiendas y acumulación de varios metros de nieve en las rutas de ascenso.

Las autoridades del condado de Tingri, en la región autónoma del Tíbet, informaron que aproximadamente 350 personas fueron evacuadas y trasladadas al poblado de Qudang. Sin embargo, la mayoría de los montañistas permanecen varados en zonas de gran altitud, donde el acceso es complicado. Equipos de rescate locales y voluntarios trabajan arduamente para despejar los caminos bloqueados por la nieve.

Las ráfagas de viento alcanzaron velocidades que impidieron el uso de helicópteros, dificultando así el traslado aéreo de los atrapados. Según reportes, se logró establecer contacto con más de 200 personas que permanecen en áreas de difícil acceso. Por esta razón, las autoridades tibetanas suspendieron la venta de permisos para escalar y cerraron temporalmente la zona turística del Everest.

La agencia estatal china Xinhua confirmó que la tormenta sorprendió a varias expediciones en campamentos situados por encima de los 4.900 metros. Hasta el momento no se reportan fallecidos oficialmente, pero las labores de búsqueda continúan en marcha.

Este fenómeno forma parte de un sistema climático más amplio que también afectó a Nepal, donde fuertes lluvias e inundaciones causaron la muerte de al menos 47 personas. Testimonios locales califican la tormenta como “repentina y fuera de lo habitual para octubre”, mes que generalmente presenta condiciones climáticas estables en la región.

El incidente pone en evidencia un problema mayor: la saturación del Everest. En años recientes, la montaña ha sufrido un aumento significativo de expediciones, muchas con turistas sin la experiencia necesaria, lo que genera congestiones peligrosas en la conocida “zona de la muerte”. En 2019, por ejemplo, una congestión prolongada cerca de la cumbre contribuyó a la muerte de once personas en menos de diez días.

Desde que comenzaron los registros oficiales, al menos 345 personas han fallecido intentando escalar el Everest. Aunque las muertes anuales en los trekkings hacia el campamento base suelen ser bajas, el ascenso a la cima concentra los mayores riesgos, como edema, agotamiento y alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno.

El Everest, con sus 8.848 metros de altura, marca la frontera entre Nepal y China. La vertiente tibetana, aunque menos concurrida que la nepalí, ha ganado popularidad debido a mejoras en infraestructura y un control más estricto en la emisión de permisos. En abril pasado, Nepal anunció que limitaría los permisos de ascenso a montañistas con experiencia tras varios accidentes en la temporada de primavera.

Las autoridades chinas no especificaron cuándo podrán reanudar los rescates aéreos, los cuales dependen de la mejora en la visibilidad. Por ahora, los esfuerzos se centran en evacuar a pie a los grupos más cercanos a los campamentos inferiores.

Este episodio refleja la tensión entre la majestuosidad del Everest y la presión del montañismo masivo. La montaña impone sus límites y las expediciones deben reconsiderar su escala para evitar que situaciones como esta se conviertan en una constante.