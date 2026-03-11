Viggo Mortensen y su infancia en Argentina: el origen de su identidad

Viggo Mortensen participó en el podcast mexicano Los Hijos de su Pancho Villa, donde rememoró su profunda conexión con Argentina. Aunque nació en Nueva York, se crió en suelo local adoptando el acento, costumbres, amistades y una pasión por el fútbol y la literatura nacional que defiende públicamente.

Respecto a su radicación en el país, explicó: "Mi papá, que era danés, de Dinamarca, creció en el campo y se casó con mi madre, que era norteamericana. Estaba viviendo y trabajando en Nueva York y una compañía que tenía algunas granjas, unas estancias en Argentina —o ranchos, como dicen ustedes— le dio trabajo a él, como tenía experiencia en la agricultura, y se fue ahí. Yo era un bebé". La llegada de la familia ocurrió tras un paso previo por Venezuela y se extendió hasta sus once años.

Ese tiempo forjó su fanatismo por San Lorenzo: "Me hice hincha en los años 60, en una época difícil para el equipo, sin muchos recursos. Me impresionó cómo luchaban a pesar de las condiciones".

Asimismo, elogió a Lionel Messi afirmando que "es único, su forma de jugar y de pensar está por encima de todo". Su vínculo con el país despierta gran cariño en redes sociales, donde el público destaca su humildad y su tono argento. Su vocación artística nació junto a su madre: "Mi madre me llevaba al cine desde los tres años, y hasta el final de su vida íbamos juntos. Hablábamos de películas, de los guiones, de actores, de dirección… Ella podría haber sido directora o guionista".

Al mudarse a Nueva York siendo joven, se interesó por el teatro y el proceso colectivo de construcción de las películas. Sin embargo, el camino al reconocimiento no fue sencillo: "Tardé 15 años en poder vivir más o menos de ello. Tenía que hacer otros trabajos: camarero, mudanzas de muebles, vendía helados en la calle, camionero".

Sobre la persistencia, añadió que "a veces llegaba cerca de conseguir un papel, pero no. Aprendes haciendo pruebas, algún papel pequeño, incluso teatro gratis. Hay que ser terco en el fondo". Mortensen remarcó que "hay que tener mucha suerte, pero hay que prepararse asiduamente para un golpe de suerte, si te llega".

Respecto a su trayectoria, fue contundente: "No separo ni las películas ni los papeles… he aprendido tanto de los fracasos como de las películas exitosas". Para él, el cine es un esfuerzo grupal donde "si fallan dos o tres partes del trabajo colectivo, aunque todos funcionemos, las cosas no salen igual. Una película es un conjunto, no el mérito individual de nadie". Finalmente, concluyó que "hay películas que no se han visto o que no salieron bien, pero he aprendido igual o más que en las famosas".