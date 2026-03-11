La mañana en Comodoro Py estuvo marcada por la tensión. Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, cumplió con la citación judicial del juez Diego Amarante en la causa que investiga una presunta evasión y retención indebida de aportes por más de $19.300 millones. Sin embargo, el dirigente optó por una estrategia defensiva: presentó un escrito y se negó a responder preguntas en el expediente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusa a la entidad madre del fútbol de haber retenido fondos de IVA, Ganancias y seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin depositarlos al Estado.

Publicidad

Ataque frontal al juez y al Gobierno

A la salida de Tribunales, el abogado de Toviggino, Gregorio Dalbón, no se guardó nada y disparó contra el magistrado Amarante. “Es un juez con muy poca autoridad moral, denunciado por dádivas, que armó esta causa. Descontamos que hay temor de parcialidad”, lanzó el letrado, cuestionando también la prohibición de salida del país que pesa sobre Tapia.

Dalbón fue más allá y le dio un tinte político a la causa: “¿Qué hay detrás de esto? La AFA no va a ser de la SIDE ni de Santiago Caputo. El Gobierno quiere quedarse con la AFA, pero seguirá siendo de los clubes”, aseguró ante los medios, insistiendo en que la institución no cometió delito y que se encuentra bajo un plan de pagos.

Publicidad

El turno del "Chiqui" Tapia

Pese a los pedidos de nulidad rechazados por el juez, la agenda judicial sigue firme. Tras el silencio de Toviggino, todas las miradas están puestas en lo que sucederá este jueves, cuando el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, deba presentarse a declarar.

La Justicia investiga si la AFA utilizó el dinero de las retenciones para financiar plazos fijos y operaciones financieras en lugar de cumplir con sus obligaciones fiscales, mientras el clima entre la calle Viamonte y la Casa Rosada está más caliente que nunca.