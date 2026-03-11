MasterChef Celebrity: el participante que sacaron del grupo de WhatsApp

A pocos días de la gran final de MasterChef Celebrity, los concursantes demostraron que la competencia no impidió el nacimiento de amistades cercanas tras las grabaciones. Evangelina Anderson reveló que el grupo ya organiza planes especiales para celebrar el cierre de la temporada.

En diálogo con el notero de Desayuno Americano por América TV, la modelo comentó que "Con todos mis compañeros estamos en conversación. Hablamos de que vamos a hacer un asado, que en algún momento nos juntaremos todos". Al ser consultada sobre si se extrañaban ahora que terminaron de grabar, confesó que "Sí, mucho. Estamos arreglando para irnos todos de vacaciones".

Sin embargo, estas vacaciones no incluirán a todos los integrantes del reality de cocina,. Anderson sorprendió al contar quién fue apartado del grupo de mensajería: "Esteban Mirol no está, lo sacamos del grupo. Después creo que estamos todos".

Esta exclusión se debe a que Esteban no mantuvo la mejor relación con sus compañeros durante el certamen. Respecto a la posibilidad de invitar a los reemplazos, la modelo detalló que "Yanina Latorre no está, pero sí Claudia Villafañe, seguro ella venga".

Aunque el destino y la fecha del viaje no están definidos, el evento podría propiciar un cruce fuera de las cámaras entre la modelo y el joven artista Ian Lucas, tras la reciente polémica mediática que los atravesó. Si el plan de los excompañeros se concreta, ambos volverían a verse luego de los últimos conflictos vividos fuera del programa.