¿Embarazada? La fuerte confesión de Barbie Vélez sobre tener un segundo hijo

A los 31 años, luego de protagonizar la comedia "Suspendan la boda" en el teatro Candilejas de Villa Carlos Paz, Barbie Vélez regresó a Buenos Aires como una madre muy presente de su hijo Salvador, de tres años.

Al ser consultada sobre la posibilidad de ser madre nuevamente junto a su pareja, Lucas Rodríguez, la actriz se sinceró sobre su vivencia personal: "Estoy muy bien así, pero a la vez me encantaría volver a vivir todo lo que viví. No es por romantizar el embarazo ni mucho menos, pero mi experiencia fue muy buena, la verdad. Fue hermosa, fue un bebé muy buscado y lo disfruté mucho. Lo tuve por cesárea pero tuve la mejor experiencia también, ¿eh? La pasé bárbaro y me recuperé súper bien".

A pesar de ese deseo, la hija de Nazarena Vélez aclaró que no planea agrandar la familia de inmediato debido a su actual carga de trabajo. "Claro. No ahora. Lo que pasa es que cuando nació Salvador, estuve un año y pico quieta laboralmente hablando. Tuve el privilegio de poder laburar desde las redes sociales. Entonces el primer año y medio de él, laburaba desde mi casa para poder disfrutarlo a Salvador y porque tenía la posibilidad. Recién hace poco empecé a laburar más fuerte y no tengo ganas de volver a cortar. Grabé la serie Cómo deshacerse de una estrella de fútbol, también empecé a grabar otra cosa, a hacer streaming, a volver al teatro. Son todos trabajos que te llevan a poner el cuerpo y quiero disfrutar este momento y sacarle el jugo lo más posible. Después sí".

En cuanto a la postura de su marido, confirmó que la intención es compartida por ambos: "Sí, claro. A él le encantaría tener otro hijo. En realidad, a los dos nos encantaría".

Sobre la preferencia del sexo de un futuro bebé, recordó sus pensamientos previos al nacimiento de su primogénito: "No sé. Antes de que naciera Salvador yo decía: 'Ay, quiero tener una nena', pero después me enteré de que era un nene y me quedé embobada de amor, obviamente. Y ahora digo: 'Ya tengo todo, tengo la ropa, tengo todo, ya fue'".

La actriz detalló que, aunque se desprendió de muchas pertenencias del niño, seleccionó objetos simbólicos para atesorar. "No. Regalé mucho, pero algunas cosas sí guardé. Tengo su primera batita, de cuando salió de la clínica; esas cosas especiales sí las guardé. Después el cochecito también lo guardé. Uno lo regalé y al otro lo guardé".

Finalmente, respecto a si el pequeño solicita compañía, Barbie fue categórica sobre la situación de Salvador en el entorno familiar: "No, cero. Es muy chiquito. No, cero, no, no, no. Por el momento no, no pide nada. Es muy hijo único, además. Está puesta mucho la atención hacia él. Es el primer nieto, el primer sobrino, el primer todo de los dos lados. El es el primer todo y le encanta que así sea".