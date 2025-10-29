El mercado cambiario argentino vivió un miércoles de alta volatilidad tras la euforia poselectoral de la jornada del lunes, en la que la victoria de Javier Milei generó fuertes movimientos financieros. Por otra parte, el Riesgo País se ubivva en 849, un 23,04% de retroceso que ayer.

Este miércoles la divisa extranjera opera de esta forma: el precio del dólar oficial hoy es $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Para el dólar blue, $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, subiendo un 3% respecto a la jornada del martes, eliminando cada vez más la brecha con el dólar oficial.

En otros segmentos del mercado, el dólar MEP operó a $1.475,07 (+0,3% de brecha), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.485,99, con una diferencia de 1,1% frente al oficial. Por su parte, el dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.943,50, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin alcanzó $1.494,39, según Bitso.

Analistas del sector explicaron que la volatilidad se debe a que, tras el cierre del bono sintético D3105, muchos inversores desarmaron posiciones en pesos, generando presión sobre el tipo de cambio oficial. Se espera que la demanda de dólares vaya normalizándose en los próximos días a medida que se disipe la incertidumbre poselectoral.

En el equipo económico destacan que los movimientos recientes buscan recomponer liquidez en el mercado y estabilizar la curva de pesos, mientras los inversores ajustan estrategias para los próximos vencimientos. La cautela se mantiene como la palabra clave en una plaza que busca recuperar equilibrio tras una semana histórica.